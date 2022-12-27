Криминал 27 декабря 2022, 20:40 Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве троих детей СК РФ: женщине из Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве своих детей Пресс-служба Следственного комитета

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В Екатеринбурге женщине предъявили обвинение в убийстве собственных детей. В скором времени в суд направят ходатайство об ее аресте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, женщина находилась в квартире своего дома на улице Бажова в Екатеринбурге с 25 по 26 декабря. В этот период она убила троих своих детей. Ее сыновьям было 10 и 15 лет, а младшей дочери — пять месяцев.

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«Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве.

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Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. По делу назначены необходимые экспертизы, в частности судебно-медицинские и генетические. Обвиняемую также направят на прохождение судебной психиатрической проверки.

В СМИ ранее появилась информация об убийстве троих детей. Женщина посчитала, что в них якобы вселились бесы. Она задушила своих детей. Друг одного из погибших подростков рассказал, что мальчик не жаловался на родителей.

Отец убившей троих детей женщины заявил, что она была замечательной матерью. По его словам, ей просто надоело, что ее муж якобы имел проблемы с психикой.