Жительнице Екатеринбурга грозит до 15 лет лишения свободы за убийство мужа

Жительница Екатеринбурга зарезала супруга. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Между ними возникла ссора. В результате женщина ударила мужа ножом.

«Обвиняемая в ходе ссоры со своим супругом, вооружившись ножом хозяйственно-бытового назначения, нанесла ему не менее одного удара в область грудной клетки слева и не менее одного удара в область живота», — уточнили в ведомстве.

В момент совершения преступления женщина была пьяна. Мужчина с серьезными травмами попал в больницу, где в итоге скончался.

Теперь преступнице грозит до 15 лет тюрьмы.