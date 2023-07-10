Криминал 10 июля 2023, 17:17 Жительнице Челябинска, которая хотела облить кислотой возлюбленную бывшего мужа, вынесли приговор

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В Челябинске прошел суд над 47-летней местной жительницей, которая хотела расправиться с новой пассией бывшего мужа с помощью кислоты. Об этом сообщил «Царьград».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону, подсудимая наняла ранее судимого мужчину и пообещала ему вознаграждение за проделанную работу в размере 130 тысяч рублей.

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Женщину признали виновной и приговорили к семи годам колонии.