Жительница Забайкалья бросила мертвого ребенка и ушла в запой. На нее не раз жаловались в органы опеки

Многодетная мать бросила дочь мертвой и ушла выпивать к подруге в поселке Шерловая Гора в Забайкальском крае. Отец ребенка рассказал «360», что уже жаловался в органы опеки на алкоголизм женщины, а теперь намерен добиться справедливого суда.

Андрей Пешков сообщил, что именно он обнаружил девочку мертвой. Он вернулся домой с заработков и нашел квартиру закрытой, поэтому ему пришлось пробираться через балкон.

«Ребятишек отправила к бабушке, сказала, что девочку тетка забрала. Открыла окно в комнате ребенка, открыла балкон настежь. Отдала старшему сыну телефон, сказала не принимать, кто будет звонить. И все, и ушла. С 27-го по 29-е ребенок лежал. Если бы я не приехал с работы и не залез в окошко, до сих пор бы лежал», — рассказал Пешков «360».

В четверг прошли похороны, после которых, по словам Пешкова, женщину забрали в Следственный комитет. Забайкалец рассказал, что до смерти дочери он несколько раз обращался в органы опеки и полицию из-за алкоголизма своей спутницы.

«Она кодировалась два месяца назад после предупреждения. Органы опеки после этого инцидента были всего два раза. Так она через месяц опять раскодировалась. Это было, если не ошибаюсь, в апреле», — уточнил Пешков.

У женщины, кроме погибшей дочери, трое детей. Специалисты решают вопрос о лишении ее родительских прав.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В региональном управлении СК рассказали, что после обнаружения ребенка мертвым женщина не сообщила об этом в полицию, а ушла к знакомой, с которой они выпивали в течение двух дней.