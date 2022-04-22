Жительница Воронежской области убила двоих детей за плохое поведение

Жительница Воронежской области Вероника Тимофеева расправилась с собственными детьми при помощи своего брата Константина. О случившемся рассказали авторы Telegram-канала «112».

Трагедия произошла в селе Терновка. От рук собственной мамы погибли мальчики в возрасте восьми и семи лет. Их тела обнаружили в квартире на улице Микрорайон.

«По предварительным данным, дети баловались, тогда 28-летняя мать Вероника Т. и ее 32-летний родной брат Константин Т. решили избавиться от малышей», — написали авторы Telegram-канала.

Одного мальчика утопили, а другому разбили голову молотком. Авторы «112» сообщили, что в живых остался третий ребенок женщины, в момент трагедии он спал. Возможно, это и спасло мальчику жизнь. О его дальнейшей судьбе пока ничего не известно.

Двойное убийство детей уже находится на контроле у Следственного комитета. Тимофееву и ее брата задержали. Сейчас их допрашивают.