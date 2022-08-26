Жительница Волгоградской области пойдет под суд за то, что запирала 9-летнюю дочь одну в квартире

Суд пройдет над женщиной, которая оставляла одну девятилетнюю дочь. Она запирала девочку в квартире и надолго уходила. Об этом сообщило издание «Новости Волгограда» со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствии, у ребенка не было даже еды. В итоге девочка получила истощение. Мать обвинили в жестоком обращении с дочкой и неисполнении обязанностей по воспитанию.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщине требуется принудительное лечение. Уголовное дело направлено прокурору, который будет решать вопрос о передаче его в суд.