Криминал 15 мая 2023, 14:07 Девочка из Волгограда умерла после того, как мигрант угостил ее наркотиками СК: В Волгограде 17-летняя девушка умерла после того, как мигрант угостил ее наркотиками Пресс-служба Следственного комитета

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Полиция Волгограда задержала мигранта, который склонил 17-летнюю девушку к употреблению запрещенных веществ. Девушка попробовала наркотик, после чего скончалась. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ на своем сайте.

Мигрант 22 лет из одной из стран СНГ в ночь на 10 мая познакомился в ночном клубе Волгограда с тремя девушками, две из которых оказались несовершеннолетними. Он предложил новым знакомым наркотики, которые оставил в гостинице за городом. Компания забрала сверток оттуда и вернулась в город.

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Сотрудники Следственного комитета выясняли, что мужчина уговорил своих спутниц попробовать запрещенные вещества и пообещал, что позже «им будет приятно». Однако 17-летняя девушка после принятия наркотика скончалась.

«Понимая, что за содеянное он будет привлечен к уголовной ответственности, злоумышленник незамедлительно скрылся с территории Волгоградской области», — уточнил СК.

Однако следователи и полицейские смогли задержать его в Астраханской области. Он заключен под стражу.