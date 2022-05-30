Жительница Волгограда ранила мужа ножом за невыполненные домашние дела
Жительница Дзержинского района Волгограда ударила супруга ножом за то, что он не хотел выполнять домашние обязанности. Спасти жизнь пострадавшего смогли врачи. Об этом сообщили «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.
Ситуация произошла 29 мая. Следователи выяснили, что супруги в состоянии алкогольного опьянения распределяли домашние обязанности. В какой-то момент между ними разгорелся спор, из-за чего женщина ранила супруга кухонным ножом. После этого она вызвала скорую помощь. Врачи сообщили о случившемся в полицию. Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Теперь злоумышленнице грозит до десяти лет заключения.