Жительница Волгограда арендовала дом с трупом

Волгоградские следователи выясняют обстоятельства, как в доме, который арендовала жительница Волгограда, оказался труп.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, придя в первый раз в только снятый дом, жительница Волгограда в одной из комнат обнаружила труп мужчины. На вид ему было до 40 лет. На теле было много следов от инъекций.

В карманах погибшего прибывшие правоохранители нашли личные вещи. Среди них были ключи от квартиры и немного денег. Но ни телефона, ни других предметов, благодаря которым можно было бы быстро установить личность человека, в карманах мужчины не было.

По предварительным данным, смерть мужчины не была насильственной.