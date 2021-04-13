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    13 апреля 2021, 19:23

    Жительница Волгограда арендовала дом с трупом

    Редакция сайта 360°

    Волгоградские следователи выясняют обстоятельства, как в доме, который арендовала жительница Волгограда, оказался труп.

    Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, придя в первый раз в только снятый дом, жительница Волгограда в одной из комнат обнаружила труп мужчины. На вид ему было до 40 лет. На теле было много следов от инъекций.

    В карманах погибшего прибывшие правоохранители нашли личные вещи. Среди них были ключи от квартиры и немного денег. Но ни телефона, ни других предметов, благодаря которым можно было бы быстро установить личность человека, в карманах мужчины не было.

    По предварительным данным, смерть мужчины не была насильственной.