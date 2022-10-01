Жительница Владивостока зарезала любовника из-за неприготовленного ужина | 360°

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01 октября 2022, 17:03

Жительница Владивостока зарезала любовника из-за неприготовленного ужина

Жительница Владивостока стала фигуранткой дела об убийстве из-за неприготовленного ужина

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Во Владивостоке местную жительницу задержали по подозрению в убийстве сожителя. Он умер, получив удар ножом под ключицу. Перед гибелью мужчины пара ссорилась из-за неприготовленного ужина, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Конфликт, переросший в поножовщину, произошел вечером 30 сентября. Подозреваемая выпивала вместе с любовником в квартире на Камской улице. Внезапно между ними вспыхнула ссора из-за того, что женщина не приготовила ужин. Мужчина стал высказывать претензии и выгонять из квартиры любовницу.

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«Женщина взяла нож и нанесла им удар в подключичную область мужчине. От ранения он скончался», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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В СК отметили, что 40-летняя подозреваемая уже была судима за аналогичное преступление. Из тюрьмы освободилась в 2018 году.

Женщину задержали, решается вопрос о ее аресте. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы.

СК РФ

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