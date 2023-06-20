Криминал 20 июня 2023, 15:24 Жительница Владивостока обманула знакомую на 1,7 млн рублей, продав ей лекарство-плацебо

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Жительница Владивостока продала своей знакомой лекарство, которое на самом деле являлось «пустышкой». Сделка принесла ей свыше 1,7 миллиона рублей. Против женщины возбудили дело о мошенничестве. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Преступление произошло в мае прошлого года. Злоумышленница обманула свою знакомую и продала ей лекарство, которое якобы могло улучшить ее состояние. Пострадавшая начала принимать препарат, однако не почувствовала целебного эффекта.

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В ближайшее время уголовное дело направят в суд.