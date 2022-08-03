Жительница Владимирской области ударила ножом партнера и не вызвала ему скорую

Житель Владимирской области погиб после ссоры с партнершей. Она ударила его ножом и полчаса наблюдала, как он умирает. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По предварительным данным, у пары произошла ссора на почве ревности. Мужчина приревновал женщину к гостю, который находился у них дома. Он принялся оскорблять ее и выталкивать из квартиры.

В ответ на это женщина ударила мужчину ножом. Он скончался примерно через полчаса, но за это время нападавшая не вызвала скорую.

Суд приговорил ее к 7,5 года тюрьмы.