Жительница Владимирской области прирезала мужа во сне

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Александрова, которая, по версии следствия, прирезала своего супруга. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в минувший вторник. Между супругами вспыхнул бытовой конфликт. Мужчина ударил жену и оскорбил ее, после чего пошел спать. Следствие считает, что женщина дождалась, когда муж уснет, после чего ударила его ножом. Он скончался на месте. Позднее она связалась с родственниками и рассказала им о произошедшем. Они вызвали правоохранителей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.