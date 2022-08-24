Жительница Владимирской области попыталась убить сожителя ножницами

Жительница Собинки Владимирской области попыталась зарезать своего сожителя ножницами. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла середине декабря 2021 года. Злоумышленница распивала спиртное со своим возлюбленным. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина оскорбил умершего сына женщины. В ответ на это оппонентка схватила ножницы и нанесла потерпевшему три удара.

Спустя время мужчина померился со своей сожительницей. Женщина признала вину лишь частично. Суд приговорил ее к условному заключению сроком в три года.