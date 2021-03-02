Жительница Владимирской области перевела мошенникам более миллиона рублей

Женщина стала жертвой мошенников во Владимирской области. Она перевела им в общей сложности более миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Сначала ей позвонили под видом банковского сотрудника и рассказали, что якобы от ее имени оформлена заявка на кредит. Ей рекомендовали оформить «анти-заявку» и перевести деньги на «безопасный счет».

Потом ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Он рассказали, что это были мошенники, и сказали, что для сохранения средств нужно оформить еще один кредит и перевести всю сумму на еще один счет. В итоге женщина перевела мошенникам 1 100 000 рублей.