Жительница Великобритании избежала тюрьмы за хранение наркотиков

Жительница Великобритании смогла избежать тюрьмы за хранение у себя дома тяжелых наркотиков, которые изготавливал ее партнер. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В доме женщины обнаружили запрещенные вещества на крупную сумму. После прихода полиции ее партнер попытался сбежать. В результате суд не установил причастность женщины ни к производству, ни к продаже наркотиков. Ей присудили два месяца домашнего ареста.