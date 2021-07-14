facebook_pixel
    14 июля 2021, 14:01

    Жительница Великобритании избежала тюрьмы за хранение наркотиков

    Дарья Морозова

    Жительница Великобритании смогла избежать тюрьмы за хранение у себя дома тяжелых наркотиков, которые изготавливал ее партнер. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В доме женщины обнаружили запрещенные вещества на крупную сумму. После прихода полиции ее партнер попытался сбежать.

    В результате суд не установил причастность женщины ни к производству, ни к продаже наркотиков. Ей присудили два месяца домашнего ареста.