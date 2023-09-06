06 сентября 2023, 17:21
Жительница Узбекистана предстанет перед судом за сбыт наркотиков в Удмуртии
Суд рассмотрит дело жительницы Узбекистана, которая обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, женщина пыталась оставить запрещенные вещества в водосточной трубе во время прогулки с ребенком. Во время обысков в ее квартире правоохранители обнаружили более одного килограмма запрещенных веществ.
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Отмечается, что обвиняемой может грозить до 20 лет лишения свободы.
Наркотики
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