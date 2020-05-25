Жительница Урюпинска заживо сожгла знакомого
В минувшую пятницу в Урюпинске (Волгоградская область) 37-летняя женщина облила своего знакомого спиртом и подожгла. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным издания, мужчина умер от 63% ожогов тела. После задержания женщина объяснила свой поступок тем, что пострадавший ее оскорбил и она таким образом защитила свою честь.
ИА Nation News рассказало, что труп нашли местные подростки, которые и проинформировали правоохранителей о случившемся. Возбуждено уголовное дело.