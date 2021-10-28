Жительница уральской деревни призналась в убийстве 8-летней дочери

В Свердловской области женщину обвинили в убийстве собственной дочери. Восьмилетнюю девочку она зарезала ножом в ходе ссоры. Ребенок скончался на месте, а мать сначала рассказала полиции невероятную историю.

Убийство произошло в ночь на 26 октября в одной из деревень Нижнесергинского района, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

«Обвиняемая, находясь по месту проживания, на почве бытовой ссоры при помощи хозяйственно-бытового ножа убила свою дочь 2013 года рождения», — рассказал помощник руководителя свердловского ведомства Максим Чалков.

Девочка получила несовместимые с жизнью ранения и умерла. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что изначально подозреваемая выдумала невероятную историю о некоем неизвестном бородатом мужчине. Якобы он и совершил преступление.

«Когда он якобы ворвался в жилище, первым делом он хотел ее изнасиловать. Она, испугавшись, убежала на улицу и закрылась в туалете. Через некоторое время вернулась домой, где и увидела тело жестоко убитой дочери, лежавшее на диване. После чего сразу же вызвала полицейских», — пояснил Горелых.

Он заметил, что орудие преступления женщина выбросила в выгребную яму. Нож оттуда достали при помощи специального магнита. Жительницу деревни повезли в больницу, поскольку у нее были изрезаны пальцы левой руки.

«Раскаялась подозреваемая в служебном автомобиле полиции по пути следования в дежурную часть. Рассказывая о своем диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о ее убитой дочери», — подытожил Горелых.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетней, предъявив 34-летней женщине обвинения. Суд удовлетворил ходатайство СК о ее аресте.

Зарезавшую ребенка мать поместили под стражу до 25 декабря. Расследование уголовного дела продолжается. По версии СМИ, женщина наблюдалась у психиатра.