Криминал 17 июля 2023, 22:30 Жительница Урала получила условный срок за то, что изрезала лицо своей подруги

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Жительница Тавды Свердловской области изрезала лицо своей подруги, однако смогла избежать заключения в тюрьме. Она отделалась условным сроком. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МО МВД «Тавдинский».

Преступление женщина совершила в марте 2021 года. Во время дискотеки она разбила бокал и изрезала лицо своей приятельницы. После этого злоумышленница подалась в бега и попала в федеральный розыск.

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Спустя время ее задержали. Суд приговорил женщину к году и шести месяцам колонии условно с испытательным сроком один год. Также ей предается выплатить компенсацию за моральный вред в размере 150 000 рублей.