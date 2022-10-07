Отчим избил свою падчерицу. Девочка погибла | 360°

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Отчим избил свою падчерицу. Девочка погибла

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Житель Урала до смерти избил свою падчерицу. В результате Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил злоумышленника к заключению. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

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Ситуация произошла 28 января 2022 года. Отчим избил ребенка руками и ремнем с металлической пряжкой. Причиной послужила личная неприязнь. В результате девочка скончалась на месте происшествия. Злоумышленник не признал свою вину. Суд приговорил его к заключению сроком на восемь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

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