Отчим избил свою падчерицу. Девочка погибла | 360°

Криминал 07 октября 2022, 15:02 Поделиться Telegram

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Viber Отчим избил свою падчерицу. Девочка погибла

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Житель Урала до смерти избил свою падчерицу. В результате Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил злоумышленника к заключению. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

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Ситуация произошла 28 января 2022 года. Отчим избил ребенка руками и ремнем с металлической пряжкой. Причиной послужила личная неприязнь. В результате девочка скончалась на месте происшествия. Злоумышленник не признал свою вину. Суд приговорил его к заключению сроком на восемь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

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