Жительница Уфы влюбилась и стала жертвой интернет-мошенника

29-летняя жительница Уфы познакомилась в соцсети с иностранцем, который спустя некоторое время переписки предложил ей выйти за него замуж, а также переехать в его страну.

Первую встречу пара договорилась провести в России, однако для этого мужчине потребовались деньги. В течение следующих 10 дней девушка перевела жениху более 300 тысяч рублей. Однако после этого жених пропал.

Уфимка поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.