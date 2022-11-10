Криминал 10 ноября 2022, 17:20 Жительница Удмуртии украла 47 тысяч рублей, притворившись целительницей

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Жительница Киясовского района притворилась целительницей и обокрала 54-летнюю жительницу Ижевска под предлогом снятия порчи. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Женщина подошла к местной жительнице на улице и убедила ее в том, что на нее наложена порча. Злоумышленница заявила, что способна снять проклятие. Тогда пострадавшая пригласила ее домой.

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Уже в квартире подозреваемая попросила свою собеседницу принести деньги и украшения, после чего покинула жилье, воспользовавшись невнимательностью хозяйки.

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Не обнаружив мошенницу, жительница города обратилась в полицию. Спустя время полицейские задержали лже-целительницу.