10 ноября 2022, 17:20
Жительница Удмуртии украла 47 тысяч рублей, притворившись целительницей
Жительница Киясовского района притворилась целительницей и обокрала 54-летнюю жительницу Ижевска под предлогом снятия порчи. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
Женщина подошла к местной жительнице на улице и убедила ее в том, что на нее наложена порча. Злоумышленница заявила, что способна снять проклятие. Тогда пострадавшая пригласила ее домой.
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Уже в квартире подозреваемая попросила свою собеседницу принести деньги и украшения, после чего покинула жилье, воспользовавшись невнимательностью хозяйки.
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Не обнаружив мошенницу, жительница города обратилась в полицию. Спустя время полицейские задержали лже-целительницу.
Мошенничество
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