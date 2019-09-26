Жительница Удмуртии подожгла медпункт из-за спирта
Жительница Кезского района Удмуртии подожгла медпункт и украла спирт. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
31-летняя ранее судимая злоумышленница проникла в медпункт, сорвав навесной замок гвоздодером. Она вынесла пять флаконов спирта и две тысячи рублей, а после подожгла документы, чтобы скрыть следы преступления.
Преступницу задержали. В отношении женщины возбудили два уголовных дела. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.