Жительница Удмуртии подожгла медпункт из-за спирта

31-летняя ранее судимая злоумышленница проникла в медпункт, сорвав навесной замок гвоздодером. Она вынесла пять флаконов спирта и две тысячи рублей, а после подожгла документы, чтобы скрыть следы преступления.

Преступницу задержали. В отношении женщины возбудили два уголовных дела. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.