  • Жительница Удмуртии подожгла медпункт из-за спирта

    26 сентября 2019, 19:27

    Ольга Чеснокова

    Жительница Кезского района Удмуртии подожгла медпункт и украла спирт. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

    31-летняя ранее судимая злоумышленница проникла в медпункт, сорвав навесной замок гвоздодером. Она вынесла пять флаконов спирта и две тысячи рублей, а после подожгла документы, чтобы скрыть следы преступления.

    Преступницу задержали. В отношении женщины возбудили два уголовных дела. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.