Криминал 04 марта 2024, 13:43 Жительница Удмуртии избила двухмесячных детей. Они попали в реанимацию

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Жительницу Балезино задержали за избиение двух ее двухмесячных детей. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на объединенную пресс-служба Судейского сообщества Удмуртии.

Предположительно, женщина в течение недели избивала своих двухмесячных сына и дочь. Такую агрессию у молодой матери вызвал их постоянный плач. В итоге младенцы в тяжелом состоянии попали в больницу.

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Женщину задержали, она полностью признала вину. Подозреваемую на два месяца заключили под стражу, ей может грозить до семи лет тюрьмы.

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