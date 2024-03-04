04 марта 2024, 13:43
Жительница Удмуртии избила двухмесячных детей. Они попали в реанимацию
Жительницу Балезино задержали за избиение двух ее двухмесячных детей. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на объединенную пресс-служба Судейского сообщества Удмуртии.
Предположительно, женщина в течение недели избивала своих двухмесячных сына и дочь. Такую агрессию у молодой матери вызвал их постоянный плач. В итоге младенцы в тяжелом состоянии попали в больницу.
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Женщину задержали, она полностью признала вину. Подозреваемую на два месяца заключили под стражу, ей может грозить до семи лет тюрьмы.
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