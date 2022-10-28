Жительница Тывы случайно зарезала годовалого племянника | 360°

Криминал 28 октября 2022, 00:54 Жительница Тывы случайно зарезала годовалого племянника

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Жительница Тывы в состоянии алкогольного опьянения случайно зарезала своего маленького племянника. Об этом сообщил VSE42.Ru со ссылкой на СУ СК РФ по Республике.

Ситуация произошла в городе Кызыл. Мать погибшего попросила свою сестру посидеть с ребенком. Женщина согласилась на предложение и пригласила в гости своего бывшего сожителя. Они стали распивать алкогольные напитки. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора, написал интернет-портал «Подмосковье сегодня».

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Женщина напала на своего оппонента с ножом. В этот момент мужчина держал ребенка на руках, из-за чего удар пришелся в спину десятимесячного мальчика. Суд приговорил женщину к 11 годам заключения в исправительной колонии общего режима, написало utro.ru.

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