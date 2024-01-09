Криминал 09 января 2024, 16:16 Жительница Тюменской области зарезала возлюбленного в Новый год

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Жительница Тюменской области приревновала возлюбленного и зарезала его в ночь на Новый год. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, между женщиной и ее сожителем произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры обвиняемая схватила нож и ударила им мужчину в грудную клетку, от полученных ранений он скончался.

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Отмечается, что местной жительнице грозит до 15 лет лишения свободы.