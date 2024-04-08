Криминал 08 апреля 2024, 11:11 Жительница Тюменской области зарезала собственного мужа во время застолья

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Жительница Тюменской области в состоянии алкогольного опьянения зарезала ножом собственного мужа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

По данным ведомства, 5 апреля супруги распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Женщина схватила нож и несколько раз ударила им мужа, от полученных ранений потерпевший скончался.

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Отмечается, что местную жительницу отправили в СИЗО, ей грозит до 15 лет лишения свободы.