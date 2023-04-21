Криминал 21 апреля 2023, 12:39 Жительница Тюменской области украла 12 тысяч рублей у несовершеннолетней сироты

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Жительница Тюменской области нашла сим-карту, с помощью которой перевела себе на счет 12 тысяч рублей. Деньги и карта принадлежали несовершеннолетней сироте. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Преступление женщина совершила в июле 2022 года. В селе Водолазово Абатского района она обнаружила сим-карту и установила ее в свой телефон.

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«С помощью отправки смс-сообщения на номер 900 женщина похитила более 12 тысяч рублей с банковских счетов потерпевшей — несовершеннолетней сироты, находящейся под опекой», — отметили в ведомстве.

Ущерб женщина возместила. Кроме того, суд обязал ее выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.