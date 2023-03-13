13 марта 2023, 14:22
Жительница Тюменской области сдала полиции мужа, который незаконно хранил дома боеприпасы
В Тюменской области женщина поссорилась с мужем, после чего вызвала сотрудников полиции и сообщила о незаконном хранении ружья дома. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Мужчина приобрел коробку с гильзами, патроны и охотничье ружье без официального разрешение на хранение.
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Отмечается, что его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.
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