Жительница Тюмени зарубила дочь топором из-за ревности

По данным информагентства, к правоохранителям обратился родственник погибшей. Он заподозрил в ее убийстве родную мать, поскольку женщина уже сидела в тюрьме за убийство своего супруга. Стражи правопорядка раскопали в ее огороде труп 19-летней девушки.

Подозреваемая призналась, что зарубила дочь топором еще в сентябре. Она была пьяна и приревновала девушку к сожителю. После убийства женщина закопала труп в огороде, чтобы скрыть следы преступления. Она полностью признала свою вину. Возбуждено уголовное дело.