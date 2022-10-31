Жительница Тюмени заплатит штраф в 5 тысяч рублей за избиение падчерицы | 360°

31 октября 2022, 21:17
Жительница Тюмени заплатит штраф в 5 тысяч рублей за избиение падчерицы
Женщина избила несовершеннолетнюю падчерицы в Тюмени. Теперь она обязана выплатить штраф пять тысяч рублей, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
Установлено, что женщина несколько раз ударила девочку клавиатурой по рукам. Следы побоев заметила учительница школы, в которой учится пострадавшая.
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Мачеха признала свою вину. Ей назначили штраф в пять тысяч рублей.
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Избиения
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