Жительница Тюмени заплатит штраф в 5 тысяч рублей за избиение падчерицы | 360°

Криминал 31 октября 2022, 21:17 Жительница Тюмени заплатит штраф в 5 тысяч рублей за избиение падчерицы

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Женщина избила несовершеннолетнюю падчерицы в Тюмени. Теперь она обязана выплатить штраф пять тысяч рублей, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Установлено, что женщина несколько раз ударила девочку клавиатурой по рукам. Следы побоев заметила учительница школы, в которой учится пострадавшая.

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Мачеха признала свою вину. Ей назначили штраф в пять тысяч рублей.

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