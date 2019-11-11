Жительница Тюмени заплатила за «снятие порчи» более одного миллиона рублей

По данным информагентства, горожанка оставила заявку на некоем портале, где экстрасенсы предоставляют свои услуги. С женщиной связался неизвестный мужчина, представившийся ассистентом экстрасенса. Он убедил собеседницу, что все ее проблемы в жизни — от порчи, и ей необходимо пройти специальный обряд исцеления. В итоге потерпевшая заплатила за ее «снятие» 1 300 000 рублей, переведя деньги на указанный мошенником счет. После этого аферист пропал. Возбуждено уголовное дело.