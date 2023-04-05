Криминал 05 апреля 2023, 15:46 Жительница Тюмени ударила ножом сожителя по его просьбе

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Жительница Тюменской области ударила ножом в живот своего сожителя. При этом мужчина сам заставил ее нанести удар. О случившемся сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Викуловского районного суда региона.

В день святого Валентина женщину насторожило, что ее возлюбленный с кем-то переписывается. Она спросила, кто является его собеседником, на что пострадавший ответил, что пишет другой. На фоне ревности возникла ссора. Мужчина ударил свою сожительницу по лицу, а после протянул ей нож и предложил ударить его. В результате злоумышленница взяла нож и ударила им оппонента в живот.

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Женщину приговорили к трем годам заключения в колонии.