Жительница Тюмени ударила ножом партнера за отказ дать денег | 360°

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Жительница Тюмени ударила ножом партнера за отказ дать денег

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Пьяная женщина пырнула ножом партнера за то, что тот отказался дать ей денег на парикмахерскую. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

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По данным сайта «Дни.ру», мужчина сначала пообещал дать ей денег, а потом передумал. Это разозлило женщину, и она ударила его ножом в спину. Суд приговорил ее к трем годам условно.

Тюмень

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