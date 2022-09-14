Жительница Тюмени ударила ножом партнера за отказ дать денег | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber Жительница Тюмени ударила ножом партнера за отказ дать денег

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Пьяная женщина пырнула ножом партнера за то, что тот отказался дать ей денег на парикмахерскую. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

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По данным сайта «Дни.ру», мужчина сначала пообещал дать ей денег, а потом передумал. Это разозлило женщину, и она ударила его ножом в спину. Суд приговорил ее к трем годам условно.

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