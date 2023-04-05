Криминал 05 апреля 2023, 00:32 Жительница Тюмени ударила мужа молотком в порыве ревности

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Жительница Тюмени в порыве ревности ударила своего мужа молотком по голове. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

Мужчина и женщина распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора. Супруга предъявила пострадавшему претензию о том, что ему часто звонят с незнакомых номеров. В приступе ревности злоумышленница схватила молоток и ударила им мужа по голове.

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Против нападавшей возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Теперь ей грозит до двух лет заключения.