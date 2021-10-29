Жительница Тюмени пошла под суд из-за ложных показаний

Жительницу Тюмени осудили за ложный вызов скорой помощи. Об этом сообщило vostokmedia.com со ссылкой на Megatyumen.ru.

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала и сломала руку. Она обратилась в скорую помощь. Для того, чтобы медики приехали на вызов быстрее, злоумышленница соврала, что ее избил сожитель.

Следователи возбудили административное дело за сообщение некорректной информации. Во время судебных разбирательств женщина сообщила о своих мотивах. В результате ей выписали штраф в размере 1000 рублей.