Жительница Тихвина написала заявление на взрослого партнера 15-летней дочери

Жительница Тихвина в Ленинградской области написала заявление на мужчину, который имел половую связь с ее 15-летней дочерью. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам матери, 30-летний мужчина вступал в интимную связь с 15-летней девочкой, которая не достигла возраста согласия. Мужчину задержали. Сейчас его отпустили под обязательство о явке. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.