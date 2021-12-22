Жительница Татарстана убила сожителя из-за его попытки разбудить ее костылем

В Татарстане пожилая женщина убила своего сожителя после застолья. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

Убийство произошло в селе Куйбышевский Затон. В одном из домов нашли тело 68-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями.

По версии следствия, 69-летняя сожительница пенсионера после совместного распития алкогольных напитков решила уснуть. Потерпевший захотел, чтобы она проснулась, и ударил ее костылем. Когда та проснулась, то сбросила мужчину с себя, но тот, падая, схватил ее за волосы.

В результате пенсионерка нанесла ему несколько ножевых ранений в область живота и шеи. От полученных травм пенсионер умер на месте. Подозреваемая созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.