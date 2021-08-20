В Татарстане задержали женщину, которая подозревается в торговле детьми от суррогатных матерей. Младенцев, по предварительным данным, она продавала за границу.

Операция по задержанию предполагаемой торговки детьми прошла в Зеленодольске. Преступный бизнес она вела целых семь лет — с января 2011 по декабрь 2018 года, сообщил «Татарстан 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, цена за одного ребенка составляла 32 миллиона рублей. Всего, как уточнил источник, в ЗАГСе были зарегистрированы не менее восьми детей, рожденных от суррогатных матерей. Детей потом продали жителю Филиппин.

Источник отметил, что в преступной схеме могут быть замешаны известные организации, в частности, «Европейский центр суррогатного материнства». Но эти данные официально не подтверждены. В настоящее время, по информации издания, полиция устанавливают всех причастных к противоправной деятельности.

В конце июля московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра предъявили окончательные обвинения по делу о продаже 11 детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.