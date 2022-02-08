Жительница Свердловска получила три года за гибель беременной в ДТП

В гибели двух женщин в ДТП обвинили жительницу Сухого Лога приговорили ее к трем годам лишения свободы. Такой приговор вынес Камышловский суд.

ДТП произошло на трассе Тюмень — Екатеринбург. Автомобиль Nissan Tiida, за рулем которого была подсудимая, влетел во встречный Lada Kalina. Об этом написал tagilcity.ru.

В результате аварии погибли беременная женщина и пенсионерка. Водитель Lada получил закрытый перелом ноги и ушиб головного мозга. Также пострадал трехлетний ребенок, ехавший в этой машине. Осколок лобового стекла попал в щеку, также врачи диагностировали перелом ноги. Ребенок выжил, но врачи назвали шрам «неизгладимым обезображиванием лица».

Обвиняемая не признала свою вину. По ее словам, она пыталась избежать столкновения, но не получилось.

В итоге Камышловский суд решил приговорить женщину к трем годам с отбыванием в колонии-поселении.

Гражданский иск о возмещении пострадавшим морального вреда удовлетворен. Подсудимая имеет десять дней на то, чтобы обжаловать вердикт. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.