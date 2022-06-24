Жительница Суздальского района пойдет под суд за убийство, совершенное в попытке спастись от изнасилования. Об этом сообщил «Царьград».

29-летняя женщина распивала алкоголь в компании своего сожителя и его друга. В какой-то момент сожитель уснул, а его приятель начал домогаться до женщины. Она ответила решительным отказом, однако мужчину это не остановило.

В результате фигурантка дела схватила нож и шесть раз ударила им в разные части тела пристававшего к ней 39-летнего мужчину. Он скончался на месте от полученных травм. Полицейские возбудили уголовное дело.