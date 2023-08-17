Криминал 17 августа 2023, 19:30 Жительница Ставропольского края мошенническим методом обналичила материнский капитал

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Жительница Ессентуков путем мошенничества обналичила материнский капитал и потратила его на свои нужды. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на данные СК по региону.

В 2014 году злоумышленница получила материнский капитал на сумму более 430 тысяч рублей. Спустя год она заключила фиктивную сделку купли-продажи недвижимости в соседней республике и таким образом обналичила деньги, которые потратила на свои нужды.

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В 2021 году женщину лишили родительских прав, а детей передали опекуну. Он обратился в полицию и сообщил о мошенничестве. Уголовное дело передали в суд.