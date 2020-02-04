Жительница Ставрополья убила новорожденного малыша. Она 40 раз ударила его ножницами

По данным издания, женщина родила мальчика второго февраля у себя дома в Ставрополе. Около 40 раз она ударила новорожденного малыша ножницами в голову и тело. Когда он перестал подавать признаки жизни, женщина завернула труп в пакет и собиралась похоронить. Однако ей стало плохо, и ее госпитализировали. Женщине пришлось рассказать о случившемся. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.