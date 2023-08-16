Криминал 16 августа 2023, 23:18 Жительница Ставрополья получила срок за убийство своего новорожденного ребенка

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В Нефтекумском округе Ставрополья 33-летняя местная жительница убила свою новорожденную дочь. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В январе 2022 года женщина родила девочку, однако ребенок был нежеланным. Она скрывала от окружающих беременность и не обращалась к врачам.

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Новоиспеченная мать задушила младенца, а после закопала тело за гостиницей. Спустя время его удалось найти.

Полицейские задержали злоумышленницу. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Суд приговорил ее 1,5 годам колонии-поселения.