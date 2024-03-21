21 марта 2024, 13:55
Жительница Сочи оформила на своих друзей кредиты на 9 миллионов рублей
Жительницу Сочи подозревают в мошенничестве на девять миллионов рублей, женщина оформляла кредиты на своих друзей. Об этом сообщил «Царьград».
Женщина просила у своих близких дать ей телефон с открытым банковским приложением. Она рассказывала, что смогла заработать деньги на онлайн-бирже, но на свой счет вывести их не может. Получив чужой смартфон, мошенница быстро оформляла кредит. Деньги потом она переводила себе.
Реклама
В итоге жертвами предприимчивой женщины стали три человека. Она оформила на них кредиты на 1,5 миллиона, два миллиона и 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
Мошенничество
Реклама
Реклама