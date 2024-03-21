Криминал 21 марта 2024, 13:55 Жительница Сочи оформила на своих друзей кредиты на 9 миллионов рублей

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Жительницу Сочи подозревают в мошенничестве на девять миллионов рублей, женщина оформляла кредиты на своих друзей. Об этом сообщил «Царьград».

Женщина просила у своих близких дать ей телефон с открытым банковским приложением. Она рассказывала, что смогла заработать деньги на онлайн-бирже, но на свой счет вывести их не может. Получив чужой смартфон, мошенница быстро оформляла кредит. Деньги потом она переводила себе.

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В итоге жертвами предприимчивой женщины стали три человека. Она оформила на них кредиты на 1,5 миллиона, два миллиона и 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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