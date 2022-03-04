Жительница Сибири получила срок за убийство сожителя, который не признал отцовство

Жительницу сибирского города Куйбышев приговорили к заключению за убийство сожителя. Об этом сообщил «Царьград».

Конфликт произошел во время застолья. Сожитель женщины усомнился в том, что их 11-месячная дочь действительно от него. Злоумышленница разозлилась и нанесла мужчине несколько ударов ножом. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Женщину приговорили к 10,5 годам лишения свободы. Она будет отбывать свой срок в колонии общего режима.