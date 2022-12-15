Криминал 15 декабря 2022, 03:32 Жительница Севастополя избила мужа за то, что он отказался есть приготовленную ею еду

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Жительница Севастополя избила своего супруга после того, как он отказался есть приготовленную ею еду и отдал блюдо собаке. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

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Против 52-летней женщины возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью 42-летнему мужу. Злоумышленница кинула в пострадавшего чугунную крышку, а после несколько раз ударила мужчину по голове. После избиения супруг обратился в больницу и в правоохранительные органы.