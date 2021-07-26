Жительница Самары пришла в гости и ограбила жильцов

Приглашенная в гости девушка ограбила хозяев квартиры. Она вынесла из дома украшения стоимостью около 35 тысяч рублей и духи. Об этом сообщил «Царьград».

Это произошло в июле 2021 года. Заявление в полицию написала жительница Самары. Она рассказала о пропаже из квартиры на улице Пугачевской. Следователям удалось выяснить, что пока женщина и ее супруг отсутствовали, их сын пригласил в гости друзей. Полицейские опросили девушек и молодых людей и сопоставили отпечатки пальцев. Одна из подозреваемых призналась в ограблении. Девушка рассказала, что сдала награбленное в ломбард. На данный момент возбуждено уголовное дело. Награбленное вернули хозяйке.