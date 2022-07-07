Жительница Самары организовала наркопритон

Жительница Самары организовала в своей квартире наркопритон. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Промышленного района.

По версии следователей, 40-летняя женщина регулярно предоставляла зависимым людям помещение, где они употребляли вещества.

«Накрыть» притон удалось в феврале 2022 года. В этот момент в помещении находились люди под наркотиками. Сотрудники органов возбудили уголовное дело, которое передали в суд Промышленного района Самары. Теперь фигурантка может отправиться в тюрьму на срок до четырех лет.